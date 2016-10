Deutsche Motorrad-Piloten mit guten Startpositionen

Phillip Island Die deutschen Motorradpiloten haben sich für den Großen Preis von Australien gute Startpositionen gesichert. Stefan Bradl fuhr in der Qualifikation für den Weltmeisterschaftslauf auf der Insel Phillip Island in der MotoGP-Klasse auf Platz acht.

Das ist seine beste Position in der Startaufstellung seit zwei Jahren. Auch Sandro Cortese und Jonas Folger zeigten starke Leistungen. Cortese startet am Sonntag in der Moto2-Klasse von Platz vier, Folger von Platz sechs. Nur Philipp Öttl kam in der Moto3-Kategorie über den 20. Platz nicht hinaus.

Der schon als Moto3-Weltmeister feststehende Brad Binder aus Südafrika steht ebenso auf der Pole-Position wie der neue spanische MotoGP-Titelträger Marc Marquez. In der Kategorie Moto2 führt der Schweizer Thomas Luthi das Feld an.