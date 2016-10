Deutsche Handballerinnen ohne Müller und Schulze zur EM

Hamburg (dpa) – Bundestrainer Michael Biegler verzichtet bei der Handball-Europameisterschaft im Dezember in Schweden auf die Routiniers Susann Müller und Luisa Schulze. Er baut stattdessen konsequent auf den Nachwuchs.

Rückraumspielerin Müller und Kreisläuferin Schulze von Bundesliga-Tabellenführer SSG Bietigheim fehlen im 28er-Kader, den der Deutsche Handballbund (DHB) bekanntgab.

Bis zum 3. Dezember muss Biegler seine 16 EM-Fahrerinnen nominieren, die vom 4. bis 18. Dezember in der Vorrundengruppe B in Kristianstad auf den WM-Zweiten Niederlande, den Olympia-Zweiten Frankreich und den WM-Vierten Polen treffen. Die besten drei Teams kommen weiter.

"Wir wollen in die Hauptrunde, um noch drei weitere Stressspiele auf höchstem Niveau zu haben. Die brauchen wir für unsere Entwicklung", sagte der Bundestrainer mit Blick auf die WM 2017 im eigenen Land.

Wie der DHB weiter mitteilte, werden voraussichtlich 22 Spielerinnen am 20. November in Leverkusen den finalen EM-Vorbereitungslehrgang bestreiten. Die letzten EM-Tests bestreiten die DHB-Frauen am 26. November in Hamm und einen Tag später in Trier gegen Euro-Gastgeber Schweden.