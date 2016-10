Bundesliga-Clubs mit schwierigen Aufgaben in EHF-Cup-Quali

Wien. Titelverteidiger Frisch Auf Göppingen muss in der dritten Qualifikationsrunde des EHF-Pokals gegen Pfadi Winterthur aus der Schweiz antreten. Das ergab die Auslosung am Dienstag in den Räumen der Europäischen Handball-Föderation in Wien.

Der aktuelle deutsche Pokalsieger SC Magdeburg bekam RK Nexe aus Kroatien zugelost. Die MT Melsungen muss gegen den kroatischen Club HC Zamet antreten, Gegner der Füchse Berlin ist Gorenje Velenje aus Slowenien. Die Aufgaben der deutschen Clubs gelten als schwierig, aber machbar.

Die Hinspiele sind für das Wochenende 19./20. November, die Rückspiele für den 26. und 27. November terminiert. Die Sieger der insgesamt 16 Begegnungen qualifizieren sich für die Gruppenphase, die am 11. Februar startet.