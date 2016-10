Wetzlar muss bis zum Jahresende auf Ferraz verzichten

Wetzlar. Handball-Bundesligist HSG Wetzlar muss mindestens für den Rest des Jahres auf Rückraumspieler Joao Ferraz verzichten. Wie der Verein mitteilte, unterzieht sich der der 26 Jahre alte Portugiese einer Operation an der Schulter.

Der Eingriff sei der "einzig logische und sinnvolle Schritt, um die derzeitigen Probleme vollends und somit nachhaltig in den Griff zu bekommen", sagte Geschäftsführer Björn Seipp. Eine genaue Ausfallzeit lässt sich aber noch nicht voraussagen. Über eine Nachverpflichtung auf der Rückraumposition will der Verein in den kommenden Tagen beraten.