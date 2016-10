Sean Sullivan stand bereits in der Saison 2013/14 im Kader der Straubinger. Foto: dpa

Straubing. Die Straubing Tigers reagieren mit der Reaktivierung des zuletzt vereinslosen Eishockey-Profis Sean Sullivan auf ihre enge Personalsituation. Der 32 Jahre alte Verteidiger erhält bei den Niederbayern einen Probevertrag.

Sullivan spielte zuletzt für die Hamburg Freezers. Der Abwehrspieler gehörte bereits in der Saison 2013/14 dem Kader der Straubing Tigers an, ehe er danach für die Iserlohn Roosters und die Freezers in der DEL auflief.