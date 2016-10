Hengst Langtang gewinnt Preis des Winterfavoriten

Köln (dpa) – Der neue Winterfavorit des deutschen Turfs heißt Langtang und steht im Besitz von Klaus Allofs, dem Manager des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg.

Der zwei Jahre alte Hengst, der Allofs gemeinsam mit dem Gestüt Fährhof gehört, war auf der Galopprennbahn in Köln das dominierende Pferd im gleichnamigen Preis des Winterfavoriten und ist nun einer der großen Hoffnungsträger des deutschen Turfs für die kommende Saison.

Geritten von seinem Jockey Jozef Bojko setzte sich Langtang in dem mit 155 000 Euro dotierten Rennen gegen Fulminato unter Dennis Schiergen und Real Value mit Stephen Hellyn durch. Der von Andreas Wöhler in Gütersloh trainierte Langtang ist nun auch der vorläufige Favorit für das Deutsche Derby im kommenden Juli in Hamburg. Das Besitzerteam mit Allofs und dem Gestüt Fährhof kassierte 85 000 Euro Siegprämie.