DEL: Bremerhaven überrascht mit Sieg gegen Eisbären Berlin

Bremerhaven. Rekordmeister Eisbären Berlin kommt in der Deutschen Eishockey Liga nicht in Tritt. Der frühere Serienchampion kassierte eine bittere 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)-Niederlage beim Liga-Neuling Pinguins Bremerhaven.

Von den vergangenen fünf Partien hat die Mannschaft von Trainer Uwe Krupp damit vier verloren. In der 57. Minute brachte Jason Bast die Gastgeber mit 2:1 in Führung, 33 Sekunden vor dem Ende machte Jack Combs mit einem Treffer ins verwaiste Berliner Tor den Heimsieg perfekt. Bremerhaven war durch den Rückzug der Hamburg Freezers in die DEL aufgerückt.