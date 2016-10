Frauen des Thüringer HC mit Sieg in der Champions League

Nordhausen. Der Handball-Frauen des Thüringer HC sind erfolgreich in die Champions League gestartet. Das Team von Trainer Herbert Müller setzte sich in Nordhausen zum Auftakt der Gruppenphase gegen Glassverket IF Drammen aus Norwegen mit 24:16 (10:4) durch.

Mit jeweils vier Toren waren Crina Elena Pintea und Iveta Luzumova beste Torschützen bei den Thüringerinnen. Der Thüringer HC startete sehr verhalten in die Partie. Trainer Herbert Müller forderte gegen den Debütanten mutiger zu spielen. Erst durch eine Überzahl-Situation gelang es dem THC, sich zum 4:1 abzusetzen (11.). Im weiteren Verlauf tat sich der THC schwer gegen die sehr bewegliche Gäste-Abwehr und agierte zu ungenau im Angriff. Das Team von Trainer Geir Oustorp zeigte Moral, es verkürzte zum 3:4 (16.). Viel mehr ließ der THC nicht zu, denn Torhüterin Dinah Eckerle erwies sich als sicherer Rückhalt.

Nach Wiederanpfiff nutzte der THC seine Möglichkeiten effektiver und baute seinen Vorsprung weiter zum 14:6 aus (39.). Die Norwegerinnen versteckten sich nicht und forderten den THC. Aus einer sicheren Abwehr heraus hielt die Thüringerinnen die Frauen aus Norwegen weiterhin auf Distanz, wenngleich der THC im Angriff erneut gute Möglichkeiten ausließ.