BBM Bietigheim besiegt Corona Brasov mit 37:24

Ludwigsburg. Die Bundesliga-Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben das Hinspiel in der zweiten Runde des EHF-Pokals gegen Corona Brasov mit 37:24 (17:13) gewonnen.

Kim Naidzinavicius (9), Angela Malestein und Fernanda Da Silva (je 7) waren vor 1500 Zuschauern in der Ludwigsburger MHPArena die erfolgreichsten Werferinnen für die Gastgeberinnen. Das Team von Trainer Martin Albertsen schuf sich damit eine ausgezeichnete Ausgangsposition für das Rückspiel am 22. Oktober beim rumänischen Spitzenclub, der in der vergangenen Saison das Halbfinale des Wettbewerbs erreicht hatte.