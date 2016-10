Veszprems Gabor Ancsin (M) kann sich am Wurfkreis gegen die Kieler Rune Dahmke (l) und Nikola Bilyk durchsetzen. Foto: dpa

THW Kiel verliert in Champions League bei Veszprem

Veszprem. Die Handballer des THW Kiel haben die zweite Niederlage in der Vorrunde der Champions League kassiert. Im Duell der Rekordmeister unterlagen die Norddeutschen dem ungarischen Titelträger Telekom Veszprem mit 19:21 (10:13).

Beste Werfer waren der Kieler Marko Vujin mit sieben Toren sowie Gabor Ancsin und Gasper Marguc, die je fünf Treffer für die Magyaren erzielten.

THW-Coach Alfred Gislason haderte bei der fünften Kieler Auswärtspartie in Serie mit einigen Pfiffen der tschechischen Unparteiischen und mit dem Spiel seiner Schützlinge. Im Angriff trafen die "Zebras" schlechte Wurfentscheidungen und leisteten sich zahlreiche technische Fehler, in der Abwehr agierten sie unaufmerksam und nicht konsequent genug. So war es Schlussmann Niklas Landin zu verdanken, dass der Rückstand zur Pause nur drei Tore betrug.

In der zweiten Halbzeit stabilisierte sich das Spiel der Norddeutschen. Gislason vertraute im Angriff lange auf die beiden 19-jährigen Lukas Nilsson und Nikola Bilyk. In der 41. Minute schaffte der THW nach einem verwandelten Siebenmeter von Vujin erstmals den Ausgleich (15:15). Fünf torlose Minuten sowie erneut unglückliche Pfiffe und eigene Fehler kosteten aber den möglichen Punktgewinn.