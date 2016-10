Gehirnerschütterung bei Eisschnelllauf-Weltmeisterin Bowe

Milwaukee. Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterin Brittany Bowe aus den USA muss aus Gesundheitsgründen ihren Saisonstart verschieben. Das erklärte ihr Trainer Matt Kooreman im niederländischen TV-Sender NOS.

Die 28 Jahre alte Weltrekordhalterin über 1000 Meter hat sich im Juli bei einem Trainingsunfall auf einem Eishockeyfeld eine Gehirnerschütterung zugezogen.

Die Nachwirkungen sind noch so stark, dass Bowe momentan nicht an Wettkämpfen teilnehmen kann. Deshalb hat sie sich für dieses Wochenende von der amerikanischen Weltcup-Qualifikation in Milwaukee abgemeldet. Trainer Kooreman geht derzeit nicht davon aus, dass Bowe schon bei den Weltcups Mitte November im chinesischen Harbin und eine Woche später im japanischen Nagano starten wird.