Alba Berlin gewinnt im Eurocup neues Selbstvertrauen

Berlin Berliner besiegen nach starker Leistung den spanischen Vertreter Montakit Fuenlabrada in einer umkämpften Partie mit 88:81 (45:45).

Das Lächeln ist zurück in den Gesichtern bei Alba Berlin. Nach den bitteren Heimniederlagen gegen Ulm und Frankfurt gewannen die Berliner zum Auftakt des Eurocups mit 88:81 (45:45) gegen Montakit Fuenlabrada.

Die Mannschaft des neuen Trainers Ahmet Caki bot vor 6223 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena die beste Leistung in der noch jungen Saison, vor allem kämpferisch wusste das Team zu überzeugen und übernahm durch den Erfolg sogar die Tabellenführung in der Gruppe B.

„Das war ein ganz wichtiger Sieg für uns“, sagte Elmedin Kikanovic. Der Center ragte mit 25 Punkten und sechs Rebounds aus einer starken Mannschaft heraus. Kapitän Dragan Milosavljevic lobte die größer werdende Harmonie: „Wir wussten vorher, wie wichtig dieses Spiel für uns ist. Wir haben heute als Team besser zusammengespielt.“

Caki: „Ich bin sehr glücklich heute über die Leistung meiner Mannschaft“

Obwohl die Gäste aus Spanien es Alba wahrlich nicht leicht machten. Nach sehr ausgeglichener erster Halbzeit schien die Partie zugunsten der Berliner fast entschieden, als sie Ende des dritten Viertels erstmals mit zehn Punkten (63:53) in Führung lagen.

Doch Fuenlabrada hielt dagegen, war beim 71:71 wieder dran. Kurz darauf erreichte die Stimmung in der Arena den Höhepunkt. Alba-Spielmacher Peyton Siva zog zum Korb, passte den Ball im letzten Moment hinter dem Rücken zu Kikanovic, der ihn zum 79:73 in Fuenlabradas Korb stopfte.

Nun klappte alles. Montakit schaffte es nicht, einen Angriff in 24 Sekunden abzuschließen, Tony Gaffney blockte einen Wurf des Serben Ivan Paunic - da war das Spiel wirklich entschieden. „Ich bin sehr glücklich heute über die Leistung meiner Mannschaft“, sagte Caki erleichtert. Zweistellig punkteten neben Kikanovic noch Dominique Johnson, Bogdan Radosavljevic (je 12) und Milosavljevic (11). Der Mut scheint auch zurück zu sein, denn am Sonntag in München, sagte Kikanovic, „da wollen wir jetzt auch gewinne“. (diw)