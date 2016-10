Ulm verliert erstes Eurocup-Spiel mit 58:95 in Valencia

Valencia. Die Basketballer von ratiopharm Ulm sind mit einer deutlichen Niederlage in ihre vierte Europacup-Saison gestartet. Der deutsche Vizemeister unterlag beim spanischen Spitzenclub BC Valencia in der Vorrunden-Gruppe D mit 58:95 (34:48).

Erfolgreichste Korbjäger bei den in der Bundesliga noch ungeschlagenen Ulmern waren Chris Babb (14 Punkte) und Raymar Morgan (12).

Gegen den dreimaligen Eurocup-Sieger aus Valencia war die Mannschaft von Trainer Thorsten Leibenath von Beginn an unterlegen. Die Spanier entschieden alle vier Viertel für sich. Bester Werfer auf Seiten Valencias war Bojan Dubljevic mit 14 Zählern.

In der zweithöchsten europäischen Spielklasse treten in dieser Saison 20 Mannschaften an. In der Vorrunde kommen in den Fünfergruppen jeweils vier Teams weiter, bevor im neuen Jahr die Zwischenrunde mit vier Vierergruppen beginnt.