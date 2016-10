Jamaika will Usain Bolt und seinen anderen Leichtathletikhelden Denkmäler errichten. Foto: dpa

Denkmal für Usain Bolt in Jamaikas Hauptstadt geplant

Kingston. Dem neunfachen Olympiasieger Usain Bolt wird in seiner Heimat Jamaika ein Denkmal gesetzt. Vor dem Nationalstadion in der Hauptstadt Kingston werde eine Statue des Sprintstars aufgestellt, zitierte die Zeitung "The Jamaica Gleaner" Sportministerin Olivia Grange.

Auch die zweifache Olympiasiegerin Shelly-Ann Fraser-Pryce, der frühere Weltrekordläufer Asafa Powell und die dreifache Olympiasiegerin Veronica Campbell-Brown sollen mit einer Statue geehrt werden.

"Die Statuen von Usain und Shelly-Ann sollen nächstes Jahr für den 55. Unabhängigkeitstag von Jamaika fertig sein. Die anderen beiden für Veronica Campbell-Brown und Asafa Powell im Jahr darauf", sagte Ministerin Grange. Die "Fantastic Four" (Fantastischen Vier) gelten in Jamaika als Nationalhelden.