Ulms Raymar Morgan kam in der Partie auf 20 Punkte. Foto: dpa

Ulm und Bayern in BBL weiter unbesiegt

Frankfurt. Ratiopharm Ulm und der FC Bayern München haben ihre Rollen als erste Verfolger von Titelverteidiger Brose Bamberg in der Basketball-Bundesliga (BBL) gefestigt. Beide Mannschaften feierten den vierten Sieg im vierten Saisonspiel.

Die Ulmer bezwangen die Eisbären Bremerhaven vor eigenem Publikum mit 96:83 (50:27). Die Münchner durften sich über einen 72:68 (33:40)-Erfolg bei den Gießen 46ers freuen. Am Vorabend hatte Meister Bamberg mit 88:62 in Würzburg gewonnen und damit seine Spitzenposition behauptet.

Bester Werfer der Ulmer war Raymar Morgan mit 20 Punkten, Aufbauspieler Per Günther brachte es auf 16 Zähler. Bei den Münchnern, die zuvor jede Ligapartie mit zweistelligem Vorsprung gewinnen konnten, punkteten Maximilian Kleber und Anton Gavel (je 12) am erfolgreichsten. Den vorentscheidenden Dreier zum 71:68 erzielte Kleber 21 Sekunden vor dem Ende.

Die zweite Niederlage in Serie kassierte derweil ALBA Berlin. Die Hauptstädter verloren in eigener Halle mit 70:78 (29:31) gegen die Skyliners Frankfurt. Antonio Graves wurde mit 22 Punkten zum Matchwinner für die Hessen. Bereits in der Vorsaison hatten die Frankfurter die Playoff-Serie gegen Berlin mit 3:0-Siegen für sich entschieden.