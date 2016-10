Nürnbergs Reimer nun DEL-Rekordtorjäger

Die Kölner Haie gewinnen in Berlin und sind damit Tabellenführer. Foto: dpa

Berlin. Nationalspieler Patrick Reimer hat sich im Duell mit Michael Wolf wieder an die Spitze der ewigen Torjägerliste der Deutschen Eishockey Liga gesetzt.

Beim 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) der Nürnberg Ice Tigers beim deutschen Meister EHC Red Bull München mit Kapitän Wolf erzielte der Toptorjäger am Freitagabend seine DEL-Treffer 279 und 280.

Reimer sorgte im ersten Drittel für das 1:0 (6. Minute) und erzielte kurz vor Schluss den Endstand (58.). Damit stockte der 33-Jährige seine bisherigen Saisonausbeute auf sechs Tore auf und setzte sich in der ewigen Bestenliste vor Wolf (278), der in dieser Spielzeit noch nicht getroffen hat. Die beiden Stürmer wetteifern seit Langem um den inoffiziellen Titel. Mitte Januar hatte Reimer den Münchner abgelöst. In den Playoffs 2016 überholte ihn Wolf wieder.

Durch seine dritte Saison-Niederlage musste der EHC München seine Tabellenführung abgeben und rutschte auf Platz zwei. Die Franken sind nun Fünfter. Neuer Erster sind die hoch gehandelten Kölner Haie. Im Topspiel bei DEL-Rekordmeister Eisbären Berlin setzte sich der Titelkandidat klar mit 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) durch.

Mitfavorit Adler Mannheim gewann bei den Straubing Tigers 4:2 (1:0, 3:1, 0:1) und verbesserte sich auf Rang drei. Neuling Bremerhaven feierte mit dem 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) beim ERC Ingolstadt seinen ersten Auswärtssieg in der DEL.