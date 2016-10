DHB-Frauen gewinnen gegen Spanien 32:18

Der Auftakt in die heiße Vorbereitungsphase auf die im Dezember in Schweden beginnende Europameisterschaft ist den deutschen Handballerinnen gelungen.

"Die Ladies haben sich für eine intensive Trainingswoche belohnt", sagte Bundestrainer Michael Biegler nach dem 32:18 (17:10) über Vizeeuropameister Spanien in der Hamburger Inselparkhalle.

Die Auswahl des Deutschen Handball-Bundes, die seit dem vergangenen Wochenende zu einem Lehrgang zusammengezogen ist, zeigte vor 2147 Zuschauern eine konzentrierte Leistung. Vor allem die Abwehr vor der glänzend aufgelegten Torhüterin Clara Woltering präsentierte sich in guter Verfassung. Mehrfach wurden Würfe der großen Spanierinnnen geblockt. Die anschließenden Gegenstöße wurden aber nicht immer konsequent genutzt.

"Das hat Spaß gemacht. Wir hatten einen guten Matchplan von Michael Biegler", sagte Lokalmatadorin Emily Bölk nach der Partie. Die 18 Jahre alte Rückraumspielerin des Buxtehuder SV war mit vier Treffern eine der erfolgreichsten Werferinnen des Teams.

Am Sonntag (16.00 Uhr) treffen beide Mannschaften in Lingen erneut aufeinander. Die EM in Schweden soll Zwischenstation auf dem Weg zur Heim-WM 2017 sein. "Und da wollen wir nach Hamburg", sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann. In der Hansetadt werden im Dezember 2017 die Halbfinals und die Medaillenspiele ausgetragen.

Diesem Ziel ordnet auch Nationalcoach Biegler alles unter, der sich nicht länger mit dem Ergebnis aufhalten wollte. "Wir haben ein großes Projekt, das noch andauert", sagte der Bundestrainer.