Marathon-Rekordläufer Gabius will zu Olympia 2020

Berlin. Arne Gabius will nach den verpassten Spielen von Rio in vier Jahren mit 39 den Olympia-Marathon in Tokio laufen. "Das steht für mich fest", sagte der deutsche Rekordhalter beim Festakt zum 40-jährigen Bestehen der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft in Berlin.

Eine Schambein-Entzündung hatte Gabius ein halbes Jahr nach seinem deutschen Rekord von 2:08:33 Stunden über die 42,195 Kilometer die Rio-Teilnahme gekostet. "Seit vier, fünf Tagen kann ich schmerzfrei gehen. Ein Knochenmarksödem, das braucht halt Zeit. Die Adduktoren schmerzen bei jedem Schritt", sagte Gabius der Deutschen Presse-Agentur.

In der Diskussion über die Reform der Spitzensportförderung wandte sich Gabius gegen eine strikte Anwendung des Erfolgsprinzips: "Diese Fokussierung auf Medaillen. Ich sehe die Olympischen Spiele eher als Werbeplattform für die Sportvielfalt in Deutschland. Das inspiriert Kinder und Jugendliche, sich eine Sportart zu suchen." Überlegungen, dopingverdächtige Sportarten nicht mehr finanziell fördern zu wollen, sind für Gabius "Schwachsinn".