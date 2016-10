THW Kiel glücklos: Weiter nichts zu holen in Barcelona

Barcelona Rekordmeister THW Kiel kann in Barcelona einfach nicht mehr gewinnen. Die Katalanen um den ehemaligen THW-Akteur Filip Jicha waren nicht stärker. Aber sie profitierten von den Fehlern der Norddeutschen, deren letzter Sieg in Barcelona schon lange her ist.