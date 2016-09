Schottischer Boxer stirbt nach Kampf in Glasgow

Glasgow. Der schottische Boxer Mike Towell ist am 30. September nach einem Kampf in Glasgow an seinen schweren Kopfverletzungen gestorben.

Der 25 Jahre alte Weltergewichtler war nach seiner Fünfrunden-Niederlage am Vortag auf einer Trage aus dem Ring und dann in ein Krankenhaus gebracht worden, dort starb er tags darauf an einer schweren Gehirnblutung und -schwellung, teilte Towells St. Andrews Sporting Club mit.

Mike Towell habe schon wochenlang über Kopfschmerzen geklagt, teilte seine Freundin auf Facebook mit. Sie habe aber vermutet, dies sei eine stressbedingte Migräne. "Alle meine Gedanken sind bei Mike und seiner Familie", sagte sein Gegner Dale Evans. Towell sei ein "wahrer Kämpfer".