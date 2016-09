Ingolstadt verlängert mit Torhüter Pielmeier bis 2022

Nationalkeeper Timo Pielmeier verlängerte seinen Vertrag in Ingolstadt. Foto: dpa

Ingolstadt. Der ERC Ingolstadt hat Nationaltorhüter Timo Pielmeier langfristig an sich gebunden. Wie der Club aus der Deutschen Eishockey-Liga mitteilte, hat der Keeper seinen Vertrag bis 2022 verlängert.

Pielmeier ist seit 2013 für die Panther aktiv. In den Jahren zuvor spielte er in Nordamerika und der 2. Liga. 2014 führte er sein Team in herausragenden Playoffs zur deutschen Meisterschaft.

"Ich habe erst gar keine Angebote anderer Vereine eingeholt, weil mir klar war, dass ich beim ERC bleiben will. Wir haben uns schnell geeinigt und ich bin glücklich, weiter für den ERC Ingolstadt zu spielen", sagte der 27-Jährige.

Der ERC hat neben Timo Pielmeier auch die Angreifer Brandon Buck (2020) und Thomas Oppenheimer (2021) langfristig verpflichtet. Dazu besitzen weitere Leistungsträger wie Kapitän Patrick Köppchen, Benedikt Kohl oder auch Thomas Greilinger weiterlaufende Verträge.