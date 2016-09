BMW: Keine Berufung gegen Ausschluss von DTM-Pilot Wittmann

Budapest. BMW verzichtet auf eine Berufung gegen den Wertungsausschluss von DTM-Spitzenreiter Marco Wittmann. Das sagte BMW-Motorsportdirektor Jens Marquardt in der Sport1-Motorsportsendung "Boxenfunk".

Auch Mercedes will nicht mehr gegen die Disqualifikation von Daniel Juncadella vorgehen, erklärte Teamchef Ulrich Fritz. Beim Rennen der Deutschen Tourenwagen Masters auf dem Hungaroring hatten die Sportkommissare beide Fahrer wegen eines Regelverstoßes am Unterboden ihrer Autos disqualifiziert. Wittmanns Vorsprung auf Audi-Pilot Edoardo Mortara beträgt vor dem Saisonfinale in Hockenheim nun noch 14 Zähler.