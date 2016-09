Weltverband: Formel 1 fährt wohl auch 2017 in Deutschland

Paris. Die Formel 1 soll auch im kommenden Jahr wieder Station in Deutschland machen. Der Internationale Automobilverband nahm den deutschen Grand Prix in den vorläufigen Rennkalender für die nächste Saison auf.

Gastgeber am 30. Juli dürfte dann wie in diesem Jahr Hockenheim sein, das zuletzt aus Kostengründen eigentlich nur noch alle zwei Jahre das Deutschland-Rennen ausgerichtet hatte. Allerdings ist das Rennen ebenso wie Großen Preise von Kanada (11. Juni) und Brasilien (12. November) noch nicht endgültig von der FIA bestätigt.

Insgesamt umfasst die WM erneut 21 Läufe. Auftakt ist am 26. März in Australien. Das Finale am 26. November wurde abermals nach Abu Dhabi vergeben. Damit gibt es kaum Veränderungen zu diesem Jahr, neue Strecken sind im Kalender nicht vorgesehen.

Der Formel-1-Rennkalender 2017:

Datum Grand Prix Ort 26. März Australien Melbourne 2. April China Shanghai 16. April Bahrain Sakhir 30. April Russland Sotschi 14. Mai Spanien Barcelona 28. Mai Monaco Monte Carlo 11. Juni Kanada Montreal* 18. Juni Europa Baku/Aserbaidschan 2. Juli Österreich Spielberg 9. Juli Großbritannien Silverstone 23. Juli Ungarn Budapest 30. Juli Deutschland Hockenheim* 27. August Belgien Spa-Francorchamps 3. September Italien Monza 17. September Singapur Singapur 1. Oktober Malaysia Sepang 8. Oktober Japan Suzuka 22. Oktober USA Austin 29. Oktober Mexiko Mexiko-Stadt 12. November Brasilien São Paulo* 26. November Abu Dhabi Abu Dhabi

* noch nicht endgültig bestätigt durch den Internationalen Automobilverband