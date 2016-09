Wladimir Klitschko will gegen IBF-Weltmeister Joshua boxen

Hamburg. Wladimir Klitschko will noch in diesem Jahr um die Weltmeisterschaft boxen. Wunschgegner ist der britische IBF-Champion Anthony Joshua.

"Nach aktuellem Stand präferieren wir den Kampf gegen Joshua", sagte Klitschko-Manager Bernd Bönte. Bönte hat bereits mit Joshua-Manager Eddie Hearn gesprochen. Beide Lager sind sich über die Finanzen einig.

Joshua will am 26. November in der Manchester-Arena kämpfen. Ob Klitschko dann sein Gegner sein wird, ist aber noch unklar. "Wir brauchen das Okay der Joshua-Seite", sagte Bönte. Ansprüche auf einen Kampf gegen den Olympiasieger von 2012 meldete auch Pflichtherausforderer Joseph Parker aus Neuseeland an. Der 26 Jahre alte Joshua hat seine 17 Profikämpfe allesamt durch K.o. gewonnen. "Von den möglichen Gegnern ist er der stärkste. Aber Wladimir hat keine Angst vor großen Namen", meinte Bönte.

Der 40-jährige Klitschko wollte sich ursprünglich die Titel von WBO, WBA und IBO am 29. Oktober von Fury zurückholen. Der Ukrainer hatte im vergangenen Jahr überraschend gegen den Briten verloren. Vor wenigen Tagen sagte Fury den Rückkampf in Manchester aber zum zweiten Mal ab. Der Weltmeister, so heißt es in englischen Medien, müsse sich wegen psychischer Probleme behandeln lassen.

"Wir warten jetzt auf die Entscheidungen der Verbände", sagte Bönte. Weil Fury vermutlich monatelang nicht wird kämpfen können, werden die Titel vakant. Das ist für Klitschko eine weitere Möglichkeit, auf den WM-Thron zurückzukehren.