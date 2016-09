VfL-Damen schlagen auch Oberliga-Absteiger Bienrode

2016-09-26T18:28:41+0200

Frauenfußball: FSG Eisdorf/Hattorf erkämpft 1:1-Unentschieden.

Foto: Vanessa Czischefski Jubel bei den Damen des VfL Herzberg über den 3:1-Sieg.

Herzberg. Vier Punkte fuhren am Wochenende die beiden Teams aus dem Landkreis Osterode in der Frauenfußball-Landesliga ein. Der VfL Herzberg verteidigte mit einem Sieg erneut die Tabellenführung.

VfL Herzberg - VfL Bienrode 3:1 (1:1). Hart arbeiten mussten die Frauen des VfL Herzberg beim Heimsieg über den Oberliga-Absteiger aus Bienrode. Am Ende setzte sich der Spitzenreiter aber doch durch und konnte den Vorsprung dank des Punktverlustes des VfB Fallersleben in Eisdorf sogar ausbauen.

Adriana Thomae brachte die Gastgeberinnen in der 22. Minute in Führung. Bienrode hielt allerdings gut mit und glich unmittelbar vor der Pause durch Nadine Fastnacht aus. Die Welfenstädterinnen reagierten jedoch prächtig. Annika Dernedde schoss den VfL in der 54. Minute erneut in Führung. Für die Entscheidung sorgte anschließend Denise Czischefski, die in der 77. Minute den 3:1-Endstand markierte. Herzberg blieb damit auch im sechsten Spiel der Saison ungeschlagen und holte den fünften Sieg in Serie.

FSG Eisdorf/Hattorf - VfB Fallersleben 1:1 (1:1). Fast wie ein Sieg fühlte sich der Punktgewinn der FSG gegen den starken Tabellenzweiten aus Fallersleben an. Die Gäste zeigten sich von Beginn an hellwach, schon nach zehn Sekunden wurde der erste Schuss auf das FSG-Tor abgefeuert. Anna Lena-Müller sorgte schließlich mit einem satten Schuss aus. 20 Metern für die Führung der Gäste (23.). Eisdorf/Hattorf zeigte aber eine positive Reaktion und stemmte sich mit Teamgeist gegen den Rückstand. Immer wieder wurde Christiane Rütters in der Spitze gesucht, die kurz vor der Pause auch zum 1:1 ausglich.

Nach der Pause ließ der VfB kaum ein Aufbauspiel der FSG zu. Selten schafften es die Gastgeberinnen über die Mittellinie, nur Rütters konnte sich noch zwei Chancen erarbeiten. Da aber auf der anderen Seite die Abwehr der FSG stabil stand, blieb es beim Unentschieden. rk