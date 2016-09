Harzer Falken gehen in Taucha baden

2016-09-26T18:28:41+0200

Eishockey: Braunlager Oberligist verliert bei den Icefighters Leipzig mit 2:8.

Taucha. Nach dem Auftaktsieg in der Eishockey-Oberliga Nord wurden die Harzer Falken in ihrer zweiten Partie unsanft auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Bei den Icefighters Leipzig unterlagen die Braunlager glatt mit 2:8 (1:3, 1:3, 0:2).

„Heute war das Eis eher eine Wasserbahn. Das darf aber keine Ausrede für eine 2:8-Niederlage sein.“ Tobias Schwab, Stürmer der Harzer Falken, nach dem Spiel in Leipzig

Vor mehr als 1 000 Zuschauern in der Zeltkonstruktion der Eisarena Taucha begann es für die Falken gar nicht schlecht. Zwar gingen die Gastgeber in Führung (3.), doch in Unterzahl konnte Artjom Kostyrev schnell den Ausgleich markieren (4.). In der Folge wirkten die Gäste in der Abwehr jedoch unkonzentriert. Die Icefighters erzielten schnell das 2:1 (6.) und legten einen dritten Treffer nach (18.), Falken-Goalie Tobias Bannach verhinderte mit einigen starken Paraden schlimmeres.

D‘Antuono kommt für Bannach

Nach dem ersten Drittel war jedoch Schluss für den Keeper, der angeschlagen in der Kabine blieb. Für Bannach übernahm Maria D‘Antuono, der sich ebenfalls nicht über mangelnde Beschäftigung beklagen konnte. Wie im ersten Abschnitt setzten die Leipziger den ersten Wirkungstreffer (28.). Hoffnung auf die Wende kam bei den Falken nur kurzfristig auf, als Tobias Schwab in Überzahl vollstreckte (30.). Die Gastgeber schlugen aber umgehend zurück und zogen bis zum Drittelende davon.

Im Schlussabschnitt spielten die Hausherren die Partie souverän nach Hause und konnten sogar noch nachlegen, während von den Harzern keine ernsthafte Gegenwehr mehr kam. Nicholas Lazorko (54.) und Maurice Keil (58.) trieben das Ergebnis in die Höhe.

STATISTIK Tore: 1:0 Fischer (Berger, Raaf-Effertz) 2:47, 1:1 Kostyrev (Quaile, Schmid) 4-5 3:39, 2:1 Albrecht (Gale, Eichelkraut) 5:38, 3:1 Miethke (Weber, Keil) 17:20, 4:1 Eichelkraut (Albrecht, Gale) 27:01, 4:2 Schwab (McGrath, Engel) 5-4 29:08, 5:2 Eichelkraut (Lazorko, Albrecht) 5-4 32:02, 6:2 Berger 38:58, 7:2 Lazorko (Zink, Berger) 53:49, 8:2 Keil (Piehler, Kolb) 57:16 Strafen: Icefighters Leipzig 10 – Harzer Falken 8 Zuschauer: 1007

„Heute war das Eis eher eine Wasserbahn. Das darf aber keine Ausrede für eine 2:8-Niederlage sein“, sagte anschließend Falken-Torschütze Schwab selbstkritisch. „Wir schenken dem Gegner noch zu oft die Scheibe oder schießen die Scheibe weg, ohne zu überlegen. Selbst müssen wir hart für unsere Tore arbeiten, den Gegnern machen wir es oft zu einfach“, erklärte Schwab. rk