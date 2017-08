„Auf der Strecke kann ich mich austoben“

Marvin Kirchhöfer ist Rennfahrer. Der 23-Jährige startet in diesem Jahr in der ADAC GT Masters, in Zandvoort (Niederlande) stand er kürzlich das erste Mal auf dem Podium. Am vergangenen Wochenende war er beim 24-Stunden-Rennen in Spa (Belgien) aktiv, auf der Ardennen-Achterbahn steuerte er in der...