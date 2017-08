SSV baut zum Auftakt auf seine Heimstärke

Neuhof. Nachdem am gestrigen Freitag bereits die ersten drei Partien des ersten Spieltags in der eingleisigen Fußball-Kreisliga ausgetragen wurden, folgen am morgigen Sonntag vier weitere Begegnungen. Von den Teams aus dem Altkreis Osterode ist allerdings nur der SSV Neuhof im Einsatz. Anpfiff auf...