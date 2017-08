FSG-Damen wollen in die zweite Pokalrunde

Goslar Für die Fußballerinnen der FSG Eisdorf/Hattorf steht am morgigen Sonntag das erste Pflichtspiel der neuen Saison an. Im Obi-Bezirkspokal tritt der Landesligist beim SV Rammelsberg an. Die Gastgeberinnen aus Goslar sind in der Bezirksliga beheimatet, entsprechend geht die FSG als Favorit in die...