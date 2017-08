JFV-Teams spielen Turnier in Braunschweig

Fußball Braunschweig. Die C- und erstmals auch die D-Jugend des JFV Rhume-Oder nimmt an diesem Wochenende am 3. New Yorker Next Generation Cup in Braunschweig teil. Gespielt wird sowohl am heutigen Samstag als auch am morgigen Sonntag. Gastgeber Eintracht Braunschweig hat...