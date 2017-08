Lindau/Wulften/Förste unterliegt zwei Mal

Wulften Die Kreisliga-Fußballerinnen der SG Lindau/Wulften/Förste sind mit zwei Niederlagen in die Vorbereitung gestartet. In Lindau musste sich das Team dem TSV Gladebeck (Kreisliga Northeim) mit 2:8 (2:4) geschlagen geben. Amelie Flüß und Lara Kladnik waren in der ersten Hälfte erfolgreich. Wesentlich...