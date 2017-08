Pferde fliegen über die Hindernisse

Jede Menge Betrieb herrschte am vergangenen Wochenende auf der Anlage des Reit- und Fahrvereins Pöhlde. Beim Spring- und Dressurturnier hatten die Organisatoren rund 600 Nennungen zu bewältigen, etwa 200 Pferde und Reiter gingen an den zwei Turniertagen an den Start. Die Teilnehmer kamen dabei vor...