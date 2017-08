Arbeitseinsätze an den kommenden Samstagen

Hattorf Beim FC Merkur Hattorf stehen zum Saisonstart wieder Arbeitseinsätze an. Am kommenden Samstag, 5. August, geht es um 9.30 Uhr los, ebenso am darauffolgenden Samstag, 12. August. Auch hier beginnt der Arbeitseinsatz um 9.30 Uhr. Treffpunkt ist wie immer am Hattorfer Sportplatz.