Mitglieder versammeln sich am 4. August

Hattorf Die Jahreshauptversammlung des TTC GW Hattorf findet am kommenden Freitag, 4. August, ab 18 Uhr im Weißen Roß in Hattorf statt. Für die Mitglieder stehen einige wichtige Entscheidungen an. Die Vereinsverantwortlichen hoffen auf eine rege Beteiligung. In der Woche danach startet der Trainingsbetrieb...