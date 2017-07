Schwarz peilt die Titelverteidigung an

Nordhausen. Die fünfte Auflage des ICAN Nordhausen wirft ihren Schatten voraus. In drei Wochen werden am 20. August erneut hunderte Triathleten im Südharz zu Gast sein. Mit Spannung erwartet wird, wer über die Mitteldistanz als Erster das Ziel am Nordhäuser Theater erreicht. ...