Weitere Teams im Viertelfinale

Hannover. Vier von acht Viertelfinalisten im Krombacher Niedersachsenpokal stehen fest: Am Mittwochabend zogen die Regionalligisten SSV Jeddeloh und SpVgg Drochtersen/Assel in die Runde der letzten Acht ein. Am Sonntag hatten bereits der VfV Borussia 06 Hildesheim und SC Spelle-Venhaus ihre...