Wie in den vergangenen Jahren plant der HarzKurier auch zum Start der neuen Saison 2017/18 die beliebte Sonderveröffentlichung „Vor dem Anpfiff“, diesmal in der Samstagsausgabe vom 5. August. Die Teams werden gebeten, die Kadermeldungen an Hans-Dieter Dethlefs, Vorsitzender des NFV-Kreises, zu schicken (E-Mail: dethlefs.desingerode@t-online.de). Die Mannschaftsfotos sind dagegen bis zum 1. August direkt an die Sportredaktion zu senden, und zwar per E-Mail an sport@harzkurier.de. rk

