Gast aus der Bundesliga begrüßt

Barbis. In der vergangenen Woche besuchte die Bad Lauterbergerin Vinja Lehmann ihre Familie in der alten Heimat. Während ihres Aufenthaltes war die Tennisspielerin auch für mehrere Trainingseinheiten beim TC Barbis zu Gast, in dem sie genau wie ihre Schwester Vivian Lehmann immer noch Mitglied...