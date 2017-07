Vom Morgengrauen bis in die Dämmerung wird gespielt

Pöhlde. Der Bad Lauterberger Uwe Groth plant auch in diesem Jahr wieder einen Golf-Marathon für den guten Zweck. Am Montag, 21. August, will er zwölf Stunden am Stück auf der Anlage des GC Rittergut Rothenberger Haus unterwegs sein. Unterstützt wird er dabei von einigen Mitspielern, die ihn jedoch...