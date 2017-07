Derby in erster Runde des NFV-Pokals der B-Jugend

Northeim In der ersten Runde des Sparkassen-Pokals der B-Junioren, dem NFV-Pokal im Nachwuchs, kommt es gleich zum Derby zwischen den beiden südniedersächsischen Vertretern. Am Samstag, 5. August, um 16 Uhr empfängt der FC Eintracht Northeim den 1. SC Göttingen 05. Der Sieger bekommt es eine Woche später in...