Bezirksligisten Petershütte und Rotenberg testen heute

Die beiden Fußball-Bezirksligisten aus dem Altkreis Osterode, Tuspo Petershütte und der SV Rotenberg, sind am heutigen Mittwoch in Testspielen gefordert, Gegner sind jeweils Teams aus der 1. Kreisklasse. Die Petershütter treten um 19 Uhr beim SV Lerbach an. Die Mannschaft von Trainer Mathias Falk...