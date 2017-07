Runde eins im NFV-Pokal der A-Jugend steht fest

Göttingen Pokalspielleiter Heinz Walter Lampe hat die erste Runde im Sparkassen-Pokalwettbewerben der A-Junioren bekannt gegeben. Am Mittwoch, 2. August, um 19 Uhr spielt Sparta Göttingen gegen FT Braunschweig. Am Samstag, 5. August, tritt der 1. SC Göttingen 05 um 16 Uhr beim VfV Borussia 08 Hildesheim an.