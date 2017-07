Radfahren für das Sportabzeichen in Förste

Förste Die Abnahme des Radfahrens für das Sportabzeichen wird vom MTV Förste am Sonntag, 17. Juli, und am Sonntag, 23. Juli, angeboten. Treffpunkt ist jeweils um 9 Uhr an der Schulturnhalle in Förste. Für alle Teilnehmer besteht Helmpflicht, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.