SV Förste besiegt den SV Scharzfeld mit 4:2

Förste Einen 4:2 (0:1)-Erfolg konnte der in die 1. Kreisklasse abgestiegene SV Förste im Vorbereitungsspiel gegen den Kreisligisten SV Scharzfeld verbuchen. Steffen Kobrich hatte die Gäste in der 18. Minute in Führung gebracht, die bis zur Pause auch Bestand hatte. Im zweiten Durchgang drehten Kevin...