Förster Damen 50 holen ersten Oberliga-Punkt

Förste. Für den TV Sösetal-Förste waren zahlreiche Mannschaften im Einsatz. Die Damen traten zu Hause gegen den TC Fallersleben an. Bereits in den Einzeln zeigten alle vier Spielerinnen starke Leistungen und gewannen jeweils glatt. So sorgten Marie Schubert, Lara Kladnik, Maria Arlt und Jale...