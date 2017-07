HSG schwitzt für die Verbandsliga

Die Luft ist zum Schneiden, der Schweiß fließt in Strömen, die Anstrengung ist in den Gesichtern zu lesen – doch ans Aufhören denkt keiner. Die Handballer der HSG oha gehen in der Vorbereitung bis an ihre Grenzen, den Lohn der Qualen wollen sie dann in der Saison ernten. ...