Prävention steht bei Tagung im Mittelpunkt

Landessportbund Hannover. Am 14. September findet in der Akademie des Sports in Hannover die Tagung „Verhaltensprävention – wirksam, aber auch machbar?“ statt. Sie ist Teil der Veranstaltungsreihe zum Thema „Professionalisierung kommunaler Alkoholprävention“, die der Landespräventionsrat Niedersachsen mit...