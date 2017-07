Auf die Sandhasen wartet eine umfangreiche Vorbereitung

Scharzfeld. Am Sonntag, 9. Juli, um 15 Uhr startet der SV Scharzfeld mit einem Testspiel beim SV Förste (1. Kreisklasse Nord) in die Vorbereitung für die neue Saison. Mit bis zu vier Einheiten pro Woche will Trainer Michael Hahn sein Team auf eine schwere Spielzeit vorbereiten. Hinzu kommen noch...