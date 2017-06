U 18-Mädchen des NFV bereiten sich vor

Barsinghausen Der erweiterte Kader der U 18-Juniorinnenauswahl des NFV absolviert vom 28. bis 30. Juli einen Trainingslehrgang in der NFV-Sportschule Barsinghausen. Für Jahrgangstrainer Sven Kathmann gilt es, in den kommenden Monaten ein Team zu formieren, das den NFV vom 29. September bis 3. Oktober in...