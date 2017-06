10. Turnier in Wulften ist am 12. August

Fußball-Tennis Wulften. Zum zehnten Mal findet in diesem Jahr das Fußball-Tennis-Turnier des TC Wulften statt. Gespielt wird am Samstag, 12. August, ab 11 Uhr auf der Anlage des TCW in der Waßmannstraße. Ein Team besteht aus vier Spielern sowie einem Ersatzspieler.